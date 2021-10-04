/654388/النيابة-العامة-تواصل-التحقيقات-في-مقتل-محمد-عرفة-بأبو-سمبل

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأثنين، التحقيق في واقعة العثور على جثمان المجني عليه المدعو محمد عرفة مندور إسماعيل، ملقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق في واقعة العثور على جثمان المجني عليه المدعو محمد عرفة بأبو سمبل

مواقع التواصل الاجتماعي

تلقت «النيابة العامة» إخطارا من مركز شرطة أبو سمبل بالعثور على جثمان المجني عليه المدعو محمد عرفة مندور إسماعيل ملقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمطالبات القصاص ممن يدعى عبد الرحمن رأفت لتسببه في قتل المجني عليه.

النيابة العامة

وعلى الفور انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان المجني عليه، وأتضح ما به من إصابات، وكلَّفت الطبيب الشرعي بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة، وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، فتوصلت التحقيقات لتحديد خمسة متهمين فيها من بينهم المدعو عبد الرحمن رأفت، فصدر قرار النيابة العامة بضبطهم، ونجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض على ثلاثة منهم، واستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض الأمر على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.