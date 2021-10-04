/654391/خطأ-فادح-قبل-بداية-المؤتمر-الخاص-بمباراة-مصر-وليبيا-تفاصيل

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وليبيا، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورصدت مراسة موقع دوت الخليج قبل بداية الؤتمر الصحفي، لقطة غريبة، بتواجد شعار مباراة مصر وليبيريا، بدلاً من ليبيا قبل بداية المؤتمر الصحفي.

وأكد مراسلة موقع دوت الخليج أن منظمي المؤتمر تمكنوا من حل هذه الأزمة حتى لا تظهر أمام وسائل الإعلام، ليتم تغيير شعار ليبيريا وتواجد شعار منتخب ليبيا قبل بداية المؤتمر الصحفي.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.