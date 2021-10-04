«نزيف على الأسفلت ».. مصرع وإصابة 19 شخصًا في حوادث مختلفة بالمحروسة

/654393/نزيف-على-الأسفلت--مصرع-وإصابة-19-شخصا-في-حوادث-مختلفة-بالمحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق، اليوم الأثنين، ومن أبرزها «إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الغردقة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية ومصرع ربة منزل في حادث في المنيا وإصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في تصادم في المنيا».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الأثنين

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الغردقة

شهد طريق الغردقة - رأس غارب، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص «سياحة» وأخرى نقل «تريلا»، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أجانب من ألمانية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى غارب للمركزي لتلقى العلاج .

تعود تفاصيل الحادث عندما ورود بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بتصادم سيارة سياحة ميكروباص رقم «ص . ق . ع» 5457 بأخرى نقل كبير رقم «د . ل . ج 9277 »، وبعد انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث، أتضح أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص منهم 3 أشخاص أجانب، جنسية المانية، و2 مصريين.

وعلى الفور انتقل اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، لمكان الحادث للاطمئنان على المصابين والذى أتضح أن إصابتهم بعد نقلهم إلي مستشفى غارب المركزى، أن اصابتهم متفرقة مابين اشتباه كسر بالفك السفلى وكدمات وسحجات بالجسم وأخر جرح قطعى بالرأس وآخر اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وتم نقل مصاب إلي المستشفى العام بالغردقه لتلقي العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

شهدت منطقة سندنهور دائرة مركز بنها في القليوبية، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصاب إلي مستشفى بنها العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى دائرة مركز شرطة بنها ووجود جثتين ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وأتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص أثناء قيام قائد الدراجة بالدوران من أمام منطقة سندنهور صدمتها سيارة مسرعة، مماأسفر الحادث عن مصرع شخصان واصابة ثالث من مستقلى الدراجةوتم نقلهما إلي مستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع ربة منزل في حادث في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن صدمها تروسيكل خلال سيرها بأحد شوارع قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا وعلى الفور تم نقلها إلي مستشفي ملوي العام، وتم تحرير المحضر اللازم عن الحادث والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة المنية بالمنيا، إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من مدير مستشفى ملوي العام بوصول ربة منزل جثة هامدة بعد أن صدمها تروسيكل أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها.

وأتضح من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن ربة المنزل تدعي «مريم. س. إ» 33 سنه ربة منزل ومقيمة بقرية دير أبو حنس بملوي وأثناء سيرها بأحد شوارع القرية صدمها تروسيكل فأصابها بعدة إصابات ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلي مستشفى لمحاولة إسعافها وإنقاذها.

إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم في المنيا

أُصيب 8 أشخاص في تصادم بين سيارة ملاكي وعربة “كارو” بالطريق الدائري أمام قرية طهنشا بمركز المنيا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالتحقيقات.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مدير أمن المنيا، إشارة من رئيس المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة بتصادم سيارة رقم 5129 ن ا ب ملاكي «تمناية» بعربة كارو على الطريق الدائري أمام قرية طهنشا نتيجة السرعة الزائدة.