توقف برامج فيس بوك وواتساب وانستجرام بسبب عطل فنى ..و«تيلجرام»بديل مؤقت

/654395/توقف-برامج-فيس-بوك-وواتساب-وانستجرام-بسبب-عطل-فنى-وتيلجرامبديل-مؤقت

تعطلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واتساب انستجرام بشكل مفاجيء، دون أي عذر من المسئولين عن هذه البرامج، الأمر الذي أدى إلى اشتكاء العديد من المواطنين من هذا الانقطاع، نظرا لتعذر الاتصال.

دوت الخليج ولجأ العديد من المواطنين لاستخدام تطبيق التليجرام كبديل لهذه التطبيقات، لحين تفعيلها مرة أخرى. تعطل خدمات واتس أب وفيس بوك جدير بالذكر أن الادارة المالكة للثلاث التطبيقات المعطلة لم تصدر أي نتفسير لهذا العطل حتى الان.

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