كارلوس كيروش رداً على تصدر ليبيا المجموعة: دع العلماء والمهندسين يتحدثوا عن الحسابات المعقدة

/654397/كارلوس-كيروش-ردا-على-تصدر-ليبيا-المجموعة-دع-العلماء-والمهندسين-يتحدثوا-عن-الحسابات-المعقدة

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لابد من وجود التكاتف حول منتخب مصر خلال الفترة القادمة من أجل الوصول لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” لا أفكر في تصدر ليبيا للمجموعة، والحديث عن الحسابات يجب أن يتم الحديث عنها من جانب العلماء والمهندسين”.

وزاد” الحسابات غير منطقية في كرة القدم، وهذه اللعبة لا تعترف سوى بالإجتهاد وتحقيق النتائج الإيجابية”.

وأردف” لم نقوم بالتجهيز الكافي لمبارتي ليبيا لأننا تواجدنا لمدة 5 أيام فقط وهذا الأمر صعب للغاية، ولكن بدعم الجماهير المصرية نستطيع الفوز بالمباراة”.

مدرب الأهلي السابق يحذر كارلوس كيروش: استبعاد «محمد شريف وأفشة» خطر كبير

أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه أي معلومات كافية على جميع لاعبي الدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" ضد عد تواجد محمد شريف وأفشة ومصطفى فتحي مع منتخب مصر، وهناك عمود فقري لمنتخب الفراعنة وهؤلاء منهم".

كارلوس كيروش

وزاد" العمود الفقر لمنتخب مصر بجانب محمد شريف وافشة، هم محمد صلاح والشناوي والونش وأحمد حجازي، وسيكون لهم تأثير كبير خلال المباراة القادمة".

وأردف" المدرب يتحمل المسئولية حال حدوث أي إخفاق لأنه أبعد لاعبين من الأساسيين داخل المتنخب وكان يجب تواجدهم في القائمة، ولا يوجد لاعب بديل لعبد الله السعيد".

وأكمل" كارلوس كيروش يلعب بتحفظ دفاعي وتواجد ثلاثي في خط الوسط، وكان يجب وجود التنوع في المراكز من أجل عدم حدوث أي إخفاقات للاعبي المنتخب خلال مجريات اللقاءات، وعبد الله السعيد يجيد فقط اللعب في مركز صناعة الألعاب".

واختتم" أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمة والأهم هو تحقيق النجاحات والفوز لكأس العالم، وسيكون هناك صعوبات في اختيار اللاعبين في مراكز خط الوسط".

أكد رضا عبد العالم، نجم الزمالك السابق، أن ضياء السيد سيكون المتحكم في التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا القادمة بتصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" كارلوس كيروش لم يتدخل في تحديد تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا، والذي فاز به الفراعنة بثنائية نظيفة وسيتدخل في تشكيل المباراة القادمة الهامة".