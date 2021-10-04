/654398/أول-رد-من-كيروش-على-استبعاد-أفشة-ومحمد-شريف-من-صفوف-المنتخب

كشف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري عن السبب وراء استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي افشة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كيرولش يكشف سبب استبعاد أفشة ومحمد شريف وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد الحديث عن لاعب بعينه في صفوف المنتخب خلال الفترة الماضية وأن مصلحة الفراعنة فوق مصلحة أي شخص". وتابع:" أرفض عن استبعاد لاعب بشكل منفرد ولا يجب الحديق عن الأمور الفنية لكن يجب التركيز على المواجهات المقبلة في تصفيات كأس العالم والتي أهمها مواجهتي ليبيا".

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