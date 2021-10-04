/654399/كارلوس-كيروش-أحترم-محمد-صلاح-ومنتخب-مصر-ليس-منتخب-النجم-الأوحد

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يحترم جميع اللاعبين المتواجدين اخل صفوف منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” أحترم محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن المنتخب يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ويجب أن نتكاتف من أجل تحقيق النجاح خلال الفترة القادمة”.

وزاد” عندما توليت تدريب منتخب مصر، ومن بعدها أدعم وأشجع كل شئ خاص وله علاقة بمصر والكرة المصرية وأنا سعيد للوصول لهذا الشعور”.

وأكمل” منتخب مصر محظوظ بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين وسيكون لهم إفادة كبيرة خلال الفترة القادمة، والأهم هو تحقيق حلم المصريين بالتواجد في كأس العالم”.

واختتم” منتخب ليبيا قوي ومنظم، ولكننا نستطيع التعامل مع الأمر ونحترمهم داخل أرض الملعب من أجل الوصول لمبتغانا والفوز بالمباراة القادمة في مصر قبل الذهاب إلى ليبيا”.

وائل جمعة يحسم موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر.. ويتحدث عن أهمية تواجد الجماهير

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن منتخب مصر سيجتمع يوم 28 أكتوبر القادم لبدأ معسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة ليبيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" سيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر يوم 1 أكتوبر، والجهاز الفني سيختار عدد 24 لاعب لمباراة ليبيا".

مؤتمر كارلوس كيروش

وزاد" مصطفى محمد ليس عليه أي عقوبات من الجهاز السابق، ولم نرى أي عقوبات منذ تسلم مهمة منتخب مصر، وتواصلت مع اللاعب شخصياً ولم يحدث أي إثباتات تفيد بعقاب اللاعب مع منتخب مصر".

وتابع" أزمة مصطفى محمد أخذت أكبر من حجمها، ومن يتحدث عنها كثيراً يريد إسقاط منتخب مصر، وهذا الأمر تم إغلاقة نهائياً ونريد التركيز خلال الفترة القادمة فقط".

وزاد" كارلوس كيروش يجتمع مع الجميع، ويهتم بجميع التفاصيل، ويعلم جيداً أن الأداء الذي حدث للاعبين خلال كأس مصر طبيعي لأن هناك حاله إجهاد كبيرة، ولدينا مباراة مصيرية أمام ليبيا".

واختتم" كالوس كيروش يعلم جيدً أن الكرة المصرية تعاني من حاله إجهاد، ورسالتي للجماهير أننا معنا مدرب كبير وأن يثق الجميع في الإختيارات التي حدثت، ومنتخب مصر كبير وملك للجميع، وما يحدث في بطولة الدوري حالياً صعبللغاية ونريد معالجة الأخطاء لإراحة الجميع وأتمنى مساندة الجماهير لأن هذا سيحدث فارق كبير مع اللاعبين، وأسعى أن تكون مباراة ليبيا بحضور جماهيري".