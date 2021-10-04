محمد العدل ساخرًا من هاني شاكر بسبب إيقاف مروان بابلو:«نقيب شرطة ولا نقيب موسقين»

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دافع المنتج الكبير محمد العدل عن مغني الراب مروان، بعد إيقافه من قبل النقابة بسبب أزمة ابتهال النقشبندي التي أُثيرت في حفلته، مبررًا دفاعه عنه بأن هذا ابتهال وليس حديث أو نص قرآني.

دوت الخليج يرصد تعليق المنتج محمد العدل على أزمة مغني الراب مروان بابلو ومنع النقابة التعامل معه.

محمد العدل يدافع عن مروان بابلو

كتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أغنية لها مؤلف وملحن ليست نصًا مقدسًا.. عايزين نص فى القانون جديد اذدراء ابتهالات، مولاى إنى بابك ليست آية قرآنية ولا حديث نبوى.. ارحموا نفسكم وارحمونا".

وتابع محمد العدل قائلًا: "ملحوظة، مروان ماقالش حاجة ده صاحبه اللى قال له مروان انى ببابك، ماقالوش مولاى.. قال مروان"

محمد العدل يسخر من هاني شاكر

وأضاف العدل ساخرًا من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر في رده على أحد التعليقات: "أولًا هم وقفوه ومش هو اللى قال الجملة، ثانيًا هم تبع مقولة علمنى التفاهة يابا قال له تعالي فى الهايفة واتصدر، أنا قلت قبل كدة أن النقيب مش قادر يفرق بين نقيب الموسيقيين ونقيب الشرطة".

هذا وقد ترقب عدد كبير من جمهور الرابر المصري مروان بابلو، موقف نقابة المهن الموسيقية بمصر والتي يرأسها الفنان هاني شاكر من اعتذار بابلو بعد تسببه في أزمة قوية شغلت مواقع التواصل الإجتماعي لأيام وهي استبدال رابر فلسطيني أغنية «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي»، خلال حفل بالساحل دون رد فعل منه.

موقف النقابة من إعتذار مروان بابلو

لم تلقي نقابة المهن الموسيقية بالا حتى الأن لإعتذار الرابر مروان بابلو رغم عدم تتدخله في الأزمة من البداية اذ أنه لم يكن يتوقع حدوث تلك الضجة، ورغم ذلك حرص في اليوم التالي على الاعتذار للجمهور والمصريين على ما حدث من إساءة لهم بحفله في المنارة، وصممت نقابة الموسيقين على قراراها الذي أصدرته يوم السبت الماضي.

نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع مروان بابلو

وكانت قد أصدرت النقابة، مساء يوم السبت الماضي، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية يستنكر فعل مروان بابلو

كما استنكر المستشار القانوني لنقابة الموسيقية ردة فعل مروان بابلو، فقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن الغناء في مصر يشهد حاليًا حالة من التحور غير المقبول، مضيفًا: "بعض الأغاني والابتهالات تحمل سمات روحانية وقدسية لدى المصريين، فوجئنا بتفريغ الابتهال الديني "مولاي إني ببابك" من معناه وقيمته بواسطة مطرب الراب مروان بابلو”.

وتابع عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المصريين ينتظرون ابتهالات الشيخ محمد رفعت والنقشبندي وغير مقبول ما أداه مروان بالأمس في حفلته، موضحا أن مغني الراب مروان بابلو ضرب الشعب المصري في معتقداته وروحانياته، وفيديو الحفلة يحمل إساءة غير مقبولة، حيث إنه يضرب بكل القيم الروحانية والرواسخ والمعتقدات عرض الحائط.

مروان بابلو يعتذر للجمهور

ومن جانبه؛ وجه مغني الراب مروان بابلو، صباح السبت، رسالة إلى الجمهور اعتذر خلالها عن أي خطأ بالحفل، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحفلة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم، وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية".