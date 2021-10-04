فيس بوك يكشف أسباب العطل المفاجئ ويعلن ميعاد عودة الخدمة

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كشفت إدارة موقع فيس بوك عن سبب مشكلة التعطل المفاجئ في خدماتها وكذلك موعد عودة الخدمات من جديد بعد العطل العالمي ويكشف دوت الخليج التفاصيل.

فيس بوك يوضح سبب تعطل خدمات البرنامج وأكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج". وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.

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