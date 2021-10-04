طبيب الأهلي يكشف عن موعد عودة مدافع القلعة الحمراء

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أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أبو عبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

الأهلي يستأنف تدريباته

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وشهد المران مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا مطلع الشهر الماضي.

وأكد الجهاز الطبي أن بيرسي تاو سوف يشارك في التدريبات بشكل متدرج، بعد تماثله للشفاء من إصابته بتمزق في العضلة الضامة، التي تعرض لها وأبعدته عن الوجود مع الفريق الفترة الماضية.

حسين الشحات

كما شارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح محمد شريف مهاجم الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام.

لاعبي الأهلي في قائمة المنتخب

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.