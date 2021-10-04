فيدو وصور..جولة موقع دوت الخليج بأروقة مجلس الشيوخ قبل انطلاق دور الانعقاد الثانى

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أجرى موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، جولة بأروقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوها عبد الرازق وذلك لرصد الاستعدادات الخاصة بانطلاقة دور الانعقاد الثانى بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأعضاء من أجل الانعقاد صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 إكتوبر.

دوت الخليج

الجولة التى قام بها الزميل مصطفى الشربينى، المحرر البرلمانى بموقع دوت الخليج، رصدت جهود متواصلة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشارمحمود عتمان، لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الأعضاء، وخاصة على مستوى الإجراءات والتدابير الإحترازية من فيروس كورونا، والتنسيق بشأن حصول جميع موظفى المجلس على لقاح كورونا فى ضوء التطعيم القائم لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

الاستعدادت شهدت أيضا أعمال للتنظيف وللصيانة ورفع الكفاءة سواء للممرات الداخلية أو البهو بجانب مقرات اللجان النوعية وأيضا للقاعة الرئيسية التى شهدت إرشادات بشأن تحقيق التباعد الإجتماعى وعدم الزحام وأيضا الإلتزام بإرتداء الكمامة حرصا على صحة وسلامة العاملين والنواب .

جولة موقع دوت الخليج بمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة الإجرائية الأولى صباح الثلاثاء لدور الانعقاد الثانى على أن يعقبها الإجراءات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية ليواصل بعدها مجلس الشيوخ جهوده، والتى لاقت تقدير وإشادة كبيرة بدور الانعقاد الأول وسط آمال وطموحات بأن تكون مضاعفة بدور الانعقاد الثانى.