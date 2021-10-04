/654405/نيويورك-تايمز-نقلا-عن-فيسبوك-نستبعد-أن-يكون-العطل-بسبب-هجمات-إلكترونية

تعطلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واتساب انستجرام بشكل مفاجيء، دون أي عذر من المسئولين عن هذه البرامج، الأمر الذي أدى إلى اشتكاء العديد من المواطنين من هذا الانقطاع، نظرا لتعذر الاتصال.

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ولجأ العديد من المواطنين لاستخدام تطبيق التليجرام كبديل لهذه التطبيقات، لحين تفعيلها مرة أخرى.

تعطل خدمات واتس أب وفيس بوك

هذا وأعلنت شبكة فيس بوك على انها تحاول جاهدة لحل هذا العطل في أقرب وقت.

هذا تسببت هذه الاعطال في العديد من الأزمات، حيث أدت تداعيات ازمة كورونا غلى الاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي ايقافها سيكون له تداعيات كبيرة على حياة العالم المختلفة.

وصرحت نيويورك تايمز أن من المستبعد أن يكون تعطل فيس بوك بسبب هجمات الالكترونية.