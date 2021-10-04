النائب شريف الجبلى يتحدث لـ«دوت الخليج» عن أولويات إفريقية النواب بدور الانعقاد الثانى

/654406/النائب-شريف-الجبلى-يتحدث-لـتحيا-مصر-عن-أولويات-إفريقية-النواب-بدور-الانعقاد-الثانى

تحدث النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، لـ«موقع دوت الخليج» عن الإجتماع الأول للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبل بدور الانعقاد الثانى، مؤكدا على أنه تم النقاش والحوار حول الأولويات والموضوعات التى سيتم طرحها بالمناقشات .

دوت الخليج ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن المناقشات تطرقت إلى ضرورة مراجعة ما تم من توصيات وتنفيذ الحكومة لها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وما لم يتم تنفيذه يتم التنسيق بالعمل على تنفيذه خلال الأيام المقبلة،مشيرا إلى أن العديد من الموضوعات والملفات التى تتماس مع تحركات اللجنة بشأن تدعيم العلاقات المصرية بالقارة السمراء سيتم العمل بشأنها ووضوع توصيات ها حتى تكون تحت نظر الحكومة.

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