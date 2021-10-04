أحمد فهمي مشوقًا متابعيه لعمل فني جديد: «مفيهوش تمثيل ولا غناء»

/654407/أحمد-فهمي-مشوقا-متابعيه-لعمل-فني-جديد-مفيهوش-تمثيل-ولا-غناء

أثار الممثل والمطرب أحمد فهمي حيرة الجمهور، بعدما أعلن عن انشغاله في عمل فني جديد لكنه لا ينتمي لعالم التمثيل أو الغناء، وفي ذات الوقت سيكون مسلسل لا نهاية له.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال الفنان أحمد فهمي.

أحمد فهمي يثير حيرة الجمهور

نشر فهمي مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "أنا صحيح بغني وبمثل، لكن التحدي الجاي مفيهوش أي تمثيل ولا غناء، ومع ذلك هيكون مسلسل مبينتهيش.. واللي هيتوقع هو ايه هيشارك معايا فيه".

على الصعيد الآخر، كشفت المطربة السورية رشا رزق مؤخرًا، تعرضها لعملية نصب إذ نشرت رقم هاتف لشخص كاد ينصب عليها مدعيًا أنه الفنان أحمد فهمي ويقوم بإخراج فيلم جديد ويحتاج مساعدتها من أجل ترشيح بعض الأسماء للمشاركة في العمل، وبعد تحمسها للموضوع اكتشفت أنه نصاب.

رشا رزق تتعرض للنصب من قبل مجهول يدعى أنه أحمد فهمي

كتبت رشا رزق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا جماعة كنت رح اتعرض لعملية نصب و احتيال و توريط بمشاكل من قبل جهة اتصلت فيني و اخذو رقمي من أصدقاء. شخص ادعى إنه الفنان أحمد فهمي ( مغني و مقدم برامج). اتصل فيني هو و مديرة أعماله . و بعد حديث طويل عن مشاركة بفلم من إخراجه و طلبه مني مساعدته في إيجاد طاقم فني من مكياج و كومبارس من عرب عايشين في أوروپا و انا اتحمست لمساعدته لإيجاد كاستينغ . طلع هذا الشخص عم يحتال عليي و يتصل بالبنات الكومبارس ليورطهن بأمور لا أخلاقية. و البنات اتصلو فيني يخبروني عن هذا الموضوع. انتبهو يا بنات أرجوكن من هذا البروفايل الكاذب و هذا الرقم الكاذب أيضا”.

أحمد فهمي ينفي علاقته بالرقم

لكن خرج الفنان أحمد فهمي لينفي ويحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته تواصل مع المطربة السورية رشا رزق وبعض الفتيات للنصب عليهم، اذ نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، أوضح من خلاله أنه لا علاقة له بهذا الشخص، وأي تواصل مع جمهوره يكون من خلال حساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستجرام، وإذا كان هناك أي عمل جديد سيعلن عنه بنفسه أو عن طريق جهات مختصة.

يشار إلى أن، أحمد فهمي وفريق "واما" شاركوا في أغنية "الأهلي القمة" مع أحمد سعد وهشام جمال ورامي جمال، التي قدموها في احتفالية النادي الأهلي بتدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم.