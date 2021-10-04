كيروش: لا تسألونى عن استبعاد محمد شريف وأفشة.. والحسابات للمهندسين

رفض كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، الإفصاح عن أسباب استبعاد الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتى ليبيا، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن أي لاعب بشكل منفرد وأنه لا يعلم سوى منتخب مصر فقط.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفى، أنه ليس من الضرورة الحديث عن الحسابات بشكل مستمر خلال مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن الحسابات غير منطقية في كرة القدم لأنها لا تعترف سوى بالاجتهاد ولكن الحسابات متروكة للمهندسين وعلماء الرياضيات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، ثم مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر .

وتابع كيروش، أعلم أن الاستعداد لمباراة ليبيا لمدة 5 أيام فقط غير كافٍ ولكننا قمنا بالاستعداد بشكل جيد والعمل والتحضير لهذه المواجهة الصعبة خاصة أن المنتخب الليبى خصم قوى ولكن قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف جيداً، مضيفاً أن منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز.

وعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين فى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.