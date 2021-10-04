موقع انستجرام عبر تويتر: نواجه وقت صعب ونعمل على حل المشكلة

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أكد موقع انستجرام، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تعرض لعطل، مشيرا إلى أنهم يعملون على حل المشكلة.
وقال موقع انستجرام، عبر حسابه بتويتر :"يواجه انستجرام، والأصدقاء "يقصد مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى" بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامهم، تحملوا معنا، نحن نعمل على حل المشكلة".
انستجرام
ومن جهتها أكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج".
وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.
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