/654408/تفاصيل-جلسة-موسيماني-في-مران-الأهلي-مع-أفشة-وصلاح-محسن

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي جلسة موسيماني مع أفشة ضمن الجلسات الفردية التي يعقدها مع اللاعبين لمنحهم تعليمات خاصة بهم.

وعقب نهاية المران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

صلاح محسن

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الحديث مع صلاح محسن، مهاجم الفريق على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات الفردية التي يحرص المدير الفني على عقدها مع اللاعبين.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

محمود متولي

وأوضح أبو عبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

وقبل انطلاق مران الفريق، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، محاضرة مطولة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال.

وعقب الجزء البدني، خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة بناء الهجمة من منتصف الملعب والتركيز على الكرات العرضية، بمشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي لتجهيزه للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تدريبات الأهلي

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري، للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح محمد شريف لاعب الفريق راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.