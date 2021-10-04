/654412/عمرو-سلامة-يكشف-موعد-عرض-فيلم-برا-المنهج-و-مسلسل-بيمبو

كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن موعد عرض أعماله الفنية الجديدة، والتي تشمل فيلم يحمل اسم «برا المنهج» ومسلسل بعنوان «بيمبو»، حيث أنه من المقرر عرضهما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم «برا المنهج» ومسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة.

عمرو سلامة يروج لأعماله الفنية الجديدة

كتب سلامة عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” "على مدار سنة ونصف، ولأول مرة أعمل على مشروعان بالتوازي وفي نفس الوقت، تجربة ضاغطة ومربكة ومهلكة.. مشروعان لا يشبهان بعضهما في أي شيء، لا الشكل ولا الموضوع ولا النوع ولا حتى وسيلة العرض".

أبطال فيلم برا المنهج للمخرج عمرو سلامة

وتابع قائلًا: “ فيلم برا المنهج، إنتاج شركة لاجوني، بطولة الطفل عمر شريف والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ولفيف من ضيوف الشرف والأطفال، تأليفي وتشارك معي في السيناريو الكاتب خالد دياب”.

يشارك في بطولة مسلسل «بيمبو» عدد من الفنانين الشباب، منهم أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز سينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.

آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الفنية

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة هو مسلسل " ما وراء الطبيعة"، المأخوذ من سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق بنفس الاسم، ولعب بطولته أحمد أمين.