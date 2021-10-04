الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا "الثلاثاء"، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.
وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.25 متر إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 20
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 29 21
شبين الكوم 29 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 27 20
بورسعيد 27 23
دمياط 26 22
الزقازيق 29 21
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 22
نخل 28 17
نويبع 31 25
طابا 28 22
كاترين 26 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 31 26
الغردقة 32 25
مرسى علم 32 25
الفيوم 30 20
بني سويف 30 21
المنيا 30 20
أسيوط 31 20
سوهاج 32 21
قنا 33 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
ادفو 35 23
أبو سمبل 33 21
الوادي الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 25
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