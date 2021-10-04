/654414/إنطلاق-قرعة-دوري-مستقبل-وطن-الموسم-الثالث

أقيمت اليوم قرعة دوري مستقبل وطن، للموسم الثالث وذلك بعدما شهد نجاحاً كبيراً خلال الموسم الأول والثاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام هذه البطولة على مستوى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد كبير من الفرق المميزة، وظهر عدد كبير من اللاعبين خلال الموسم الأول والثاني بشكل لافت للأنظار.

ودخلت الفرق المشاركة فيما تبقى من مشوار البطولة، وتقام مباريات دور الـ 16 غداً الثلاثاء، على أن تقام مباريات دور الـ 8 يوم الأربعاء.

ووصلت الفرق الـ 16 اليوم إلى المعسكر المغلق والاستعدادي للمباريات القامة للبطولة، وتم عمل الاجتماع الفني للفرق المشاركة في دوري مستقبل وطن.

وأقيمت قرعة البطولة في الساعة السابعة من مساء اليوم الأثنين.

وتقام مباريات دور الـ 4 يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، أما اليوم قبل الأخير وقبل الختامي، ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسيكون هناك برنامج ترفيهي خارجي خلال هذا اليوم.

أما اليوم الختامي سيكون يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتقام المباراة النهائية، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر بصالة الدكتور حسن مصطفى، ويأتي ذلك في السادسة مساءز

وبعد نهاية المباراة الختامية يتم تسليم الجوائز ومراسم التتويج، بوجود قيادات حزب مستقبل وطن لتسليم الجزائز للفائزين.