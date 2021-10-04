/654417/نص-مليون-جنيه-للفائزإجراء-قرعة-الأدوار-النهائية-لدورى-مستقبل-وطن-بمشاركة-أشرف-رشادوالنهائى-يوم-السبت-المقبل

شهد مجمع صالات حسن مصطفى بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، قرعة المستوى الرابع من دورى مستقبل وطن، بعد أن تم تصعيد الفائزين من جميع محافظات الجمهورية التى أجرى فيها الدورى، حيث من المنتظر أن تجرى التصفيات الخاصة بالـ16فريق الفائز.

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المستوي الرابع(النهائي) يتم بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية حيث سيحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه، والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

وجاءت أعمال القرعة بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب أشرف رشاد، والنائب محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بالجيزة ونواب محافظة الجيزة عن حزب مستقبل وطن وعدد من رموز وقيادات حزب مستقبل وطن.

دورى مستقبل وطن ونهائى البطولة يوم السبت

النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب أشرف رشاد، وجه الشكر والتقدير لكل من شارك فى أعمال الدورى من أجل الظهور بالمستوى الجيد والصورة الإيجابية التى ظهر بها اللاعبين أمام المواطنين، مؤكدا على أن النسخة الثالثة من دورى مستقبل وطن كانت نسخة ناجحة على مستوى التنظيم وقوية أيضا، وهو أمر يضع علينا مسئولية بأن نكون أمام نسخة رابة أقوى بمشيئة الله فى العام القادم.

دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية من سن 18 حتي 25 ، وذلك فى كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة فى كرة القدم.

«نص مليون جنيه للفائز»...إجراء قرعة الأدوار النهائية لدورى مستقبل وطن بمشاركة أشرف رشاد..والنهائى يوم السبت المقبل

ودخلت الفرق المشاركة فيما تبقى من مشوار البطولة، وتقام مباريات دور الـ 16 غداً الثلاثاء، على أن تقام مباريات دور الـ 8 يوم الأربعاء.ووصلت الفرق الـ 16 اليوم إلى المعسكر المغلق والاستعدادي للمباريات القامة للبطولة، وتم عمل الاجتماع الفني للفرق المشاركة في دوري مستقبل وطن.وأقيمت قرعة البطولة في الساعة السابعة من مساء اليوم الأثنين وتقام مباريات دور الـ 4 يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، أما اليوم قبل الأخير وقبل الختامي، ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسيكون هناك برنامج ترفيهي خارجي خلال هذا اليوم أما اليوم الختامي سيكون يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتقام المباراة النهائية، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر بصالة الدكتور حسن مصطفى، ويأتي ذلك في السادسة مساء وبعد نهاية المباراة الختامية يتم تسليم الجوائز ومراسم التتويج، بوجود قيادات حزب مستقبل وطن لتسليم الجزائز للفائزين.