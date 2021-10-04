/654420/تعرف-على-قرعة-دوري-مستقبل-وطن-لدور-الـ-32-الموسم-الثالث

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كفر المنصورة ضد النجوم

بشتيل ضد صيدلية البتول

الوطني ضد محلة حسن

تشيلسي ضد رابطة مشجعي منتخب السويس

الطواحين ضد الملكي

النهضة ضد البحيرة

حي السلام ضد شمال سيناء

تايم أوت ضد أولاد خلف

دابيركي ضد الخياطة

أبشواي ضد دنديل

الجمايلة ضد البساتين

أبن حميدو ضد نجوم الصالات

الإمام الليثي ضد منشية النوبة

منيا القمح ضد رامادا

الطور ضد فاقوس

نجوم المستقبل ضد أبو النمرس

"خلي موهبتك تتكلم"..دوري مستقبل وطن ينطلق 10أغسطس .. والبطل يحصل علي نص مليون جنيه

"خلي موهبتك تتكلم – أنت البطل – إلعبها صح"..بهذه المعاني يستأنف حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورعاية النائب الأول لرئيس الحزب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأمين العام، توفير الفرص الذهبية للشباب المصري صاحب المواهب الرياضية المختلفة والمتعددة وخاصة كرة القدم، والتى تمثل اللعبة الشعبية الأولي وسط جموع الشعب المصري، وذلك بإقامة دوري حزب مستقبل وطن فى نسخته الثالثة خلال الفترة مابين أغسطس وأكتوبر من العام الجاري.

دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة بشأن دوري مستقبل وطن

دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية من سن 18 حتي 25 ، وذلك فى كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة فى كرة القدم.

دوري مستقبل وطن

مستويات دوري مستقبل وطن والمواعيد التى تم التوافق عليها بداية من شهر أغسطس الجاري حتي 7 أكتوبر 2021 حيث فترة الدعاية تبدأ من الخامس من أغسطس حتي العاشر من أغسطس 2021، فيما مستويات الدوري ستكون 4مستويات بمراحلة البطولة المختلفة، حيث مستوي الدوري الأول سيكون مسئولية تنفيذ من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتي الختام فى 15 أغسطس، والمستوي الثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح فى 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والمستوي الثالث بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح فى 5سبتمبر حتي 20سبتمبر والمستوي الرابع والأخير بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.