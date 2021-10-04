علي بدر لـ دوت الخليج: يوجد توافق برلماني على الدفع بتشريعات تحقق مطالب المواطن«فيديو»

/654424/علي-بدر-لـ-تحيا-مصر-يوجد-توافق-برلماني-على-الدفع-بتشريعات-تحقق-مطالب-المواطنفيديو

قال النائب علي بدر امين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اجتماع لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، شهد توافق وتناغم بين الاعضاء، وهو الأمر الذي يؤكد أن مجلس النواب يعمل من اجل هدف واحد وهو التركيز في العمل من اجل بناء دولة قوية.

ونوه امين سر اللجنة التشريعية أن اعلاء المصلحة العليا للوطن من اولويات الاعضاء، حيث ان بداية اول اجتماع للجنة الشئون التشريعية شهد توافق على الدفع بمجهود كبير وتشريعات تمس المواطن وتحقق مطالبه.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد رفع الجلسة العامة

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.