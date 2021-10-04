جيهان البيومي لـ دوت الخليج: مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بتطوير العملية التعليمية للارتقاء بالمنظومة «فيديو»

/654425/جيهان-البيومي-لـ-تحيا-مصر-مناقشة-كافة-الموضوعات-الخاصة-بتطوير-العملية-التعليمية-للارتقاء-بالمنظومة-فيديو

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن لجنة التعليم شهدت حلقة نقاشات موسعة حول الموضوعات الهامة المتعلقة بصحة العاملين في المنظومة التعليمية في ظل الاقبال على بدء العام الدراسي، منوهة إلى أن أهم الموضوعات كانت اتخاذ تدابير كورونا الاحترازية في المدارس، موضحة انها تقدمت بطلب احاطة لوزير التعليم لمعرفة الالية التي تكشف كيفية معرفة تلقي الطالب أو اعضاء هيئة التدريس اللقاح، وذلك حفاظا على صحتهم.

ونوهت النائبة جيهان البيومي في تصريحات لـ دوت الخليج أننا في حاجة للتاكد من ان كافة العاملين في المدارس من تلقي اللقاح، موضحة انه سيكون هناك مناقشة لكافة الموضوعات الخاصة بتطوير التعليم والتي تهدف للارتقاء بالمنظومة والحفاظ على صحة المواطنين.

رفع الجلسة العامة

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد رفع الجلسة العامة

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.