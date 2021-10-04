وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردنى أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية التعافى الأخضر حيث يمكن الاطلاع على التجربة الأردنية فى هذا المجال، كما يمكن لمصر التعاون فى مجال إدارة المخلفات، مشيرة إلى تجربة مصر فى إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ.





جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة اليوم بنظيرها الأردنى نبيل المصاروة، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية المختلفة، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذى تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة فى ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الرؤى المستقبلية وأوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتى تتضمن التعاون وتبادل الخبرات فى مجال إدارة المحميات الطبيعية وتفاعل المجتمعات المحلية والتجربة الأردنية الرائدة فى هذا المجال، وتبادل الخبرات فى مجال إدارة المحميات البحرية وحماية الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، وكذلك التعاون فى مجال السياحة البيئية.

وقد رحب الوزير بزيارة المعنيين للتعرف على أرض الواقع على كيفية إدارة المحميات والقوانين الحاكمة لها وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن آليات التعاون بين البلدين تتضمن تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء الوطنيين فى إطار بعثات أو دورات تدريبية، و تبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفة دورية، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التى تعمل فى مجال حماية البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة فى المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، والمشاركة وتبادل الآراء فى اجتماعات جامعة الدول العربية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقى المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.