إعلام أمريكى: فيس بوك يرسل فريقا لكاليفورنيا لمحاولة إعادة عمل خوادمه يدويا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن فيس بوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا فى محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقال خبراء، غن خطأ تقنى هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وإنستجرام.
وأكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ فى تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أى إزعاج".
وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.
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