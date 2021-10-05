أحمد علي إبراهيم لـ دوت الخليج: تعديلات ضريبة قيمة المضافة على رأس أولويات خطة النواب

/654426/أحمد-علي-إبراهيم-لـ-تحيا-مصر-تعديلات-ضريبة-قيمة-المضافة-على-رأس-أولويات-خطة-النواب

قال النائب أحمد علي ابراهيم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بداية الدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، كانت قوية، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة سيكون على اجندتها العديد من مشروعات القوانين لمناقشتها بشكل جيد، مثل التعديلات الخاصة بالقيمة المضافة وعدد من مشروعات القوانين الاخرى.

دوت الخليج

ونوه النائب أحمد علي ابراهيم في تصريحات لموقع دوت الخليج أن دور لجنة الخطة والموازنة الاساسي هو مناقشة الموازنة العامة للدولة، ومراجعة الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع النواب، لتحقيق مزيد من التناغم والتفاهم لدعم لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب سيشهد مزيد من الدور الرقابي لتحسيبن جودة الخدمات للمواطن، وسيقوم بتقديم اجندة تشريعية جديدة لصالح المواطن والدولة.

رفع الجلسة العامة

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد رفع الجلسة العامة

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.