/654427/وكيل-اللاعب-عمرو-السولية-لم-يشترط-على-النادي-الأهلي-ووقع-على-بياض-في-العقد-الجديد

أكد حازم الحديدي وكيل عمرو السولية، أن قرار تجديد اللاعب مع الأهلي كان من أسبوعين وليس اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر"جمهور التالتة" النادي الأهلي كان قد أنهى الاتفاق مع عمرو السولية من أسبوعين، ولكنهم فضلوا تأجيل الأمر لليوم".

وزاد" عمرو السولية يتمتع بالنجومية، ولديه ثبات في المستوى خلال السنوات الأخيرة، وهو من الركائز المهمة للنادي الأهلي".

وأكمل" اللاعب تعرض لهجوم كبير من السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة من أجل الضغط على اللاعب للتجديد، وهو من الأساس كان قد قام بتجديد التعاقد مع الفريق".

وزاد" عمرو السولية لا غنى عنه في النادي الأهلي، ولم يتحدث أي شخص في النادي الأهلي على اي أمر يخص بنود التعاقد، واللاعب لم يكن له أي طلبات خاصة من أجل تمديد التعاقد".

وواصل" تجديد التعاقد لم يتم خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتباطات النادي الأهلي في بطولة الدوري وأفريقيا، وعنالأحاديث الخاصة بالإحتراف أي لاعب يتمنى خوض هذه التجربة".

واختتم" كان هناك عروض للاعب من الدوري الإماراتي فقط، ورسالتي لجمهور الأهلي أن كل اللاعبين المنتمين للنادي الأهلي يحبوا التواجد بشكل مستمر داخل الفريق".

عمرو السولية: لم أفكر في «الشارة».. هذه الأمور متروكة للجهاز الفني

أكد متوسط ميدان المنتخب المصري عمرو السولية أنه لم يفكر مطلقًا في إمكانية ارتداء شارة قيادة المنتخب خاصة أن هذه الأمور من اختصاص الجهاز الفني.

وتحدث السولية مع الصحفيين قبل بداية تدريبات اليوم عن ارتداء محمد صلاح شارة قيادة المنتخب رغم أقدميته حيث قال "لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا، هذه أمور تخص الجهاز الفني فقط".

تجديد عمرو السولية للأهلي

وعن أهمية مباراتي ليبيا قال في هذا السياق " لدينا مباراتان يجب الفوز فيهما من أجل تصدر المجموعة، كرة القدم الآن لا تعترف بالأسماء ويجب بذل قصارى جهدنا".

وأشاد عمرو السولية في نهاية تصريحاته بالجهاز الفني الجديد قائلًا "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).