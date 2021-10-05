محمد رضا البنا لـ دوت الخليج: اشتراطات البناء الجديدة على رأس اهتمامات محلية النواب

/654428/محمد-رضا-البنا-لـ-تحيا-مصر-اشتراطات-البناء-الجديدة-على-رأس-اهتمامات-محلية-النواب

قال النائب محمد رضا البنا عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب سيشهد انطلاقة قوية، من خلال الاهتمام بالتشريعات التي تتعلق بالمواطن وتلبية مطالبه من خلال بمناقشتها بشكل سليم.

دوت الخليج

ونوه محمد رضا البنا في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن أزمة اشتراطات البناء ستكون عللى رأس اولولويات لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك بعد اصدار العديد من الشكاوي بسببها من قبل المواطنين، الذي اعتبروها غير مناسبة لهم.

وأكد البنا أنه كنائب عن حي المرج، سيعمل على حل كافة مطالب أهالي دائرته، منوها إلى ان حي المرج به العديد من المشاكل الخاصة بهيئة الطرق ومحطات الضرف الصحي والمصارف، وسيتم فتح هذه الملفات لمناقشتها ومعالجتها.

رفع الجلسة العامة

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد رفع الجلسة العامة

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.