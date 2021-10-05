/654429/علي-أبو-جريشة-يوجه-رسالة-هامة-لجماهير-الإسماعيلي-تعرف-على-التفاصيل

أكد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن يعلم جيداً حجم الضغوطات التي يتحدث عنها جماهير الدراويش بسبب الفترة الصعبة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "أون تايم سبورتس" الإسماعيلي لديه العديد من اللاعبين الجيدين خلال الفترة الحالية وأتمنى الدعم من الجماهير خلال الفترة القادمة".

وزاد" رحيل فخر الدين بن يوسف يؤثر على الفريق بجانب حسين السيد، ولكن لدينا نجوم لم يشاركوا في الموسم الماضي وهم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، ولابد أن ينتظرهم الجميع خلال الموسم القادم".

وأكمل" الفريق تعاقد مع عصام صبحي وعمر رضوان والترهوني وأحمد عيد لاعب الزمالك من أجل الاستعداد للموسم الجديد"ز

وتابع" عبد الرحمن مجدي من المفترض أن يتم إنهاء إيقافة لأنه كان من شهر سبتمبر الماضي، واللاعب لم يتم إثبات أي عقوبة عليه خلال التحقيقات ونتمنى إنهاء الأمر خلال الفترة القادمة".

وواصل" محمد صبحي أنهى مسيرتة مع النادي الإسماعيلي، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة، بالإضافة للحارس محمد مجدي له العديد من العروض".

خالد القماش: لابد أن يكون رئيس الإسماعيلي القدرة لديه القدرة المالية أولا للخروج من الأزمات

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

علي أبو جريشة

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".