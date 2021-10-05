/654430/علي-أبو-جريشة-الأندية-الشعبية-سوف-تعاني-خلال-السنوات-القادمة-بسبب-عدم-وجود-الدعم-المالي

أكد على ابو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن شكري نجيب من أولاد النادي ويقترب من تجديد تعاقده مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكمل" نادي الإسماعيلي كان أكبر داعم لمنتخب مصر خلال السنوات الأخيرة وقمنا بإخراج عدد كبير من اللاعبين للجميع داخل مصر وخارجها".

وزاد" الأندية الشعبية تعاني ولابد أن يكون هناك دعم كبير من أجل عدم إغراق هذه الأندية، ولابد أن يتم توفير الدعم المالي والجماهير للفريق ولكل الأندية الشعبية".

وزاد" طلعت يوسف المدير الفني للفريق سعيد للغاية وهناك متابعة معه من جانب اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي نت أجل تقليل العقبات التي تواجه الفريق".

وواصل" الموسم الحالي به فترة إعداد أفضل من الفترة الماضية ولم يكن هناك أزمة مثل الموسم قبل الماضي، والإسماعيلي دائما يبرز المواهب الكروية".

واختتم" شكري نجيب من نجوم الإسماعيلي ولديه ولاء كبير للنادي، وبسبب رحيل المجلس الحالي والانتخابات، ولدينا أزمة في تجديد التعاقدات مع عماد حمدي أيضا ولكن هناك مرونة في التفاوضات، وآري بابل سيرحل عن النادي الإسماعيلي وشيلونجو مستمر مع الفريق".

خالد القماش: سبب سقوط الإسماعيلي تعيين مدربين أجانب دون المستوى.. وأولاد النادي الأفضل

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".

وأردف" النادي الإسماعيلي في آخر 20 سنة كانوا غير جيدين، بإستثناء ديسابر، والباقيين ساخموا في إغراق النادي، وهناك مدربين من أبناء النادي يستحقوا التواجد، ولم يحقق أي مدرب أجنبي أحلام وطموحات فريق الإسماعيلي".

علي أبو جريشة

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".

واختتم" الكابتن طلعت يوسف سيكون له كلمة السر في الموسم الجديد، ويستطيع الخروج من هذا النفق، وهناك بعض اللاعبين الحاليين، سيكونوا على أعلى مستوى ويقدموا مباريات جيدة".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.