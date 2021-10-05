/654431/فاروق-جعفر-يكشف-آخر-التطورات-الخاصة-بأزمة-وقف-القيد-لنادي-الزمالك-وموقف-حمدي-النقاز

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، أنه حتى الأن لا يوجد أي جديد في أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" لم نتمكن حتى الأن من التجديد للاعبين الذين قام نادي الزمالك بشرائهم خلال الفترة الأخيرة، وأي لاعب لا نستطيع تثبيت تعاقده معنا سنقوم بإخراجة للإعارة خلال الفترة القادمة".

وزاد" بيراميدز لم يتفاوض معنا من أجل الحصول على خدمات حمدي النقاز، ولا يوجد اي كلام نهائي في هذا الأمر، وباقي اللاعبين لا يوجد أي جديد لهم خلال الفترة الحالية".

وأردف" من الممكن أن يكون نادي فيوتشر أرسل عرضا من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، والموسم القادم سيكون صعب للغاية ولا يوجد أي جديد في هذا الأمر حالياً".

واختتم" الظرف الحالي لنادي الزمالك صعب للغاية، ونبحث عن البدائل لأننا سوف نشارك في بطولات عديدة، وأتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة القادمة، والخروج للإعارة سيكون على حسب المدة الموقعة في العقوبة على نادي الزمالك".

فاروق جعفر: «خلينا نتكلم كورة» محمد شريف وأكرم توفيق غير مؤهلين للعب دولياً مع منتخب مصر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب اختيار لاعبي المنتخب، بناء على مستوى اللاعب قبل إعلان الأسماء من جانب المدير الفني.

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا" تاريخ اللاعب لا يشفع له في التواجد مع منتخب مصر، ولكن الأداء هو الثابت والمحدد فقط للحكم على مستوى تواجده خلال المباريات الهامة".

وزاد" منتخب مصر يمر بظروف صعبة للغاية، نظراً لعدم وجود دوري عام أو كأس مصر، ولابد أن يتواجد الإنسجام بين اللاعبين وربط الخطوط ببعضها البعض للظهور بشكل جيد وبرغم أن المباراة ودية ولكن لا يجب أن تخسر مصر".

فاروق جعفر

وواصل" لاعب المنتخب يختلف عن لاعب النادي، فالتواجد في الأندية يكون المدرب مجبر على اللاعب عكس المنتخب الذي يتواجد به عدد كبير من اللاعبين، والكثافة في الاختيارات غير جيدة مع المنتخبات".

واختتم" محمد شريف لاعب مستجد، ولا يرتقى للاعبين الدوليين مع منتخب مصر، ونفس الأمر لأكرم توفيق ومصطفى فتحي، ويجب أن يتم توفير الدعم الكامل لمحمد شريف للظهور دولياً بشكل كبير وجيد خلال الفترة القادمة".