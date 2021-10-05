/654432/فاروق-جعفر-أشرف-بن-شرقي-يعيق-تجديد-تعاقده-مع-الزمالك-بسبب-الشرط-الجزائي-ولا-نريد-تكرار-أزمة-فرجاني-ساسي

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، أنه يجب على الفرق التي قمنا بإعارة بعض اللاعبين لها أن تساعدنا بسبب إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" كارتيرون يريد بعض اللاعبين الذين خرجوا للإعارة لأننا نمثل مصر خلال البطولات الخارجية، ونريد مساعدة الجميع لنا في الفترة الحالية".

وزاد" أشرف بن شرقي يريد وجود 500 ألف دولار كشرط جزائي في عقد اللاعب، وهذا الأمر يضر بنادي الزمالك، من أجل الرحيل عن نادي الزمالك، ومن المستحيل الموافقة على هذا الشرط مهما كان الأمر".

وأكمل" نادي الزمالك كيان كبير ويجب إحترام تاريخة، وبن شرقي لاعب كبير ولكن إسم الزمالك أكبر من أي لاعب، ولا أعرف ما سبب طلب بن شرقي وجود الشرط الجزائي في العقد الجديد".

وأردف" لا نريد تجربة أزمة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، والجميع يساندنا حالياً ولا نريد الوقوع في أي أخطاء خلال الفترة القادمة، وكان اللاعبين لديهم إصرار كامل على الفوز ببطولة الدوري المصري".

واختتم" أسامة نبيه له تاريخ كبير مع نادي الزمالك، ولا نستطيع الحديث عن الأزمة الأخيرة التي حدثت معه، وتحدثنا مع المدرب وقرر عدم تواجد أسامة نبيه في نادي الزمالك، ومن الصعب أن يتواجد مدرب الأحمال في منصب المدرب العام".

فاروق جعفر: «خلينا نتكلم كورة» محمد شريف وأكرم توفيق غير مؤهلين للعب دولياً مع منتخب مصر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب اختيار لاعبي المنتخب، بناء على مستوى اللاعب قبل إعلان الأسماء من جانب المدير الفني.

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا" تاريخ اللاعب لا يشفع له في التواجد مع منتخب مصر، ولكن الأداء هو الثابت والمحدد فقط للحكم على مستوى تواجده خلال المباريات الهامة".

أشرف بن شرقي

وزاد" منتخب مصر يمر بظروف صعبة للغاية، نظراً لعدم وجود دوري عام أو كأس مصر، ولابد أن يتواجد الإنسجام بين اللاعبين وربط الخطوط ببعضها البعض للظهور بشكل جيد وبرغم أن المباراة ودية ولكن لا يجب أن تخسر مصر".

وواصل" لاعب المنتخب يختلف عن لاعب النادي، فالتواجد في الأندية يكون المدرب مجبر على اللاعب عكس المنتخب الذي يتواجد به عدد كبير من اللاعبين، والكثافة في الاختيارات غير جيدة مع المنتخبات".

واختتم" محمد شريف لاعب مستجد، ولا يرتقى للاعبين الدوليين مع منتخب مصر، ونفس الأمر لأكرم توفيق ومصطفى فتحي، ويجب أن يتم توفير الدعم الكامل لمحمد شريف للظهور دولياً بشكل كبير وجيد خلال الفترة القادمة".