moss gov eg بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المرحلة الثانية 2021

moss gov eg بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، زادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية من أجل الاستعلام عن moss gov eg بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة رابط التسجيل في المرحلة الثانية من بطاقة الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، حيث قامت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج بالإعلان عن بدء الوزارة في استقبال طلبات المواطنين أصحاب الاحتياجات الخاصة للمرحلة الثانية لعام 2021 وذلك حيث ستقوم الوزارة بإصدار عدد ما يزيد عن 85 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب القدرات الخاصة، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

moss gov eg بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كما ينتظر الآلاف من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إعلان وزارة التضامن الإجتماعي عن بدء التسجيل في moss gov eg بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وذلك حيث يرغبون في الاستفادة من كافة الخدمات والمميزات التي تقدمها هذه البطاقات للمواطنين أصحاب الاحتياجات الخاصة، وحددت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة الإعاقات التي يمكنها التسجيل في المرحلة الثانية من بطاقات الخدمة المتكاملة 2021، ومن هذه الإعاقات التي أعلنتها الوزارة حالات الشلل الرباعي والشلل الكلي والجزئي ومرضى الجزام وحالات التوحد، بالإضافة إلى فاقدي السمع والبصر ومرضى ضمور العضلات ومتلازمة داون.

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كما يبحث الآلاف من الأشخاص في مصر عن الخطوات اللازمة للتسجيل عبر moss gov eg بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقات الخاصة بالخدمات المتكاملة للأشخاص أصحاب القدرات الخاصة والتي منها إمكانية التوظيف حيث توفر الحكومة توظيف 5% من إجمال موظفي الدولة بالإضافة إلى إعفاء أصحاب البطاقات من الجمارك على السيارات وكذلك الكشف في المستشفيات الحكومية مجانًا، ويمكن التسجيل عن طريق الخطوات التالية:-