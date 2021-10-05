تاج الدين: لا توجد قفزات خطيرة فى حالات الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن الدولة وفرت كل الموارد المالية لتوفير اللقاحات وتعمل على تطعيم منتسبى المنظومة التعليمية بشكل كامل.





وشدد الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، على أهمية حصول المنتمين للمنظومة التعليمية على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى المقبل، مشيرا إلى أن حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على اللقاح يمثل حماية لهم ومنهم، باعتبارهم يتحركون ويعودون لمنازلهم وبالتالى يمثلون خطرا وتهديدا على أسرهم.

وأوضح أن هناك زيادة فى حالات الإصابة بكورونا ولا توجد قفزات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الحالات تشبه الموجات الثلاث السابقة، وهى الحالات البسيطة أو المتوسطة التى تتعافى سريعا، مؤكدا توفر الأدوية والمستلزمات والطبية أمام كل المرضى.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد احتواء كبيرا للموجة الرابعة لتفشى كورونا، مضيفا أنه بعد الوصول إلى ذروة الموجه سيعقبها انخفاض فى الحالات المصابة بالفيروس.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، :"نتابع لحظة بلحظة توفر الأكسجين ولا يوجد أى نقص فى عدد الغرف أو أجهزة التنفس الصناعى سواء فى المستشفيات أو المراكز الطبية".