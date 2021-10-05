فيديو - رقم مذهل .. لميس الحديدى تكشف حجم خسائر فيسبوك من الانقطاع العالمى

جدة - نرمين السيد - وأكدت، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" الفضائية، أن عطل فيسبوك، وإنستجرام، وواتس آب، أصاب العالم بالذهول كونه استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة، لافتة إلى أن لا أحد يعرف حتى الأن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع المفاجئ والكبير. عطل فيسبوك جدير بالذكر، أن خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام عادت إلى العمل منذ قليل بعد انقطاع استمر لحوالى 7 ساعات متواصلة.

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