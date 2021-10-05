فيديو - خبير أمن معلومات يوضح السبب الرئيسى لتعطل فيسبوك ومنصاته

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سى بى سى"، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن تلك المنصات العالمية توقفت بسبب مشكلات فى الخوادم، متابعا: "العطل بيخسر الفيسبوك مليارات كل ساعة نتيجة للإعلانات المتوقفة، وهم حريصون على رجوع الخدمة، أكثر من المستخدم".

تعطل فيسبوك

ووجه خبير أمن المعلومات نصيحة مهمة لرواد مواقع التواصل، قائلا: "يجب التعامل بحرص مع مواقع التواصل الاجتماعى لأنها تجمع بيانات المستخدمين، كما يجب تقليل سلوكنا، وعاداتنا، وتقاليدنا فى مبادلة وتبادل المعلومات، والمستندات المهمة والشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى".

واختتم : "أسهم فيس بوك تراجعت بنسبة تصل إلى 5% بعد العطل المفاجئ لتطبيقات الشركة"، مردفا: "من المستبعد تعرض فيس بوك للقرصنة أو أى هجمات إلكترونية".