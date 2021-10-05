تعليق غاضب من وزير التعليم على فيديو سراديب الدروس الخصوصية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعى فى محافظة كفر الشيخ، والذى يحتوى على محلات وسراديب بداخلها مراكز لـ الدروس الخصوصية والتى تجمع آلاف الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا، ومحاربة الدولة لظاهرة "سناتر الدروس".





وكتب الوزير على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا يوجه فيه 4 أسئلة لـ أولياء أمور الطلاب، بعد الشكاوى التى تتلقاها الوزارة عن مصروفات المدارس، وثمن الكتب، والمطالبات بتأجيل الدراسة خوفا من انتشار الموجة الرابعة من كورونا والتى تعيشها مصر الآن.

وكتب الوزير قائلا: "أرجو مشاهدة هذا الفيديو المؤلم ثم مراجعة النفس ونسأل أنفسنا:

هل يسأل أولياء الامور عن تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل هذه الانفاق والسناتر؟!

هل يسأل أولياء الأمور اذا كان قد تم تدريب مدرسى السناتر على المناهج الجديدة؟!

هل يعترض أولياء الأمور على أسعار السناتر، ويماطل البعض فى دفعها؟!

هل يعترض أولياء الأمور على شراء الكتب المزورة الخارجية والتى تسرق الملكية الفكرية لبلدنا ولحكومتنا؟!

واضاف: "وفى نفس الوقت تشتعل مواقع التواصل بأسئلة للدولة عن تطبيق الاجراءات الاحترازية فى المدارس، ونشكو من الكثافات ونشكو من دفع مصروفات ضئيلة تنفقها الدولة على أبنائها وتوفر لهم كتبا اصلية تحمى حقوق مؤلفيها".

وتابع الوزير: "وتتحدث المواقع عن "تدريب المعلمين" وننسى أن معظم من يدرس فى هذه السناتر ليسوا معلمين أو تربويين من الأساس! .. لقد وفرت الدولة المصرية مصادر التعلم المتنوعة والموثقة والتى تمت مراجعتها من قبل الوزارة مجانا ولا داعى للزج بأبنائنا فى هذه الأنفاق، وإهدار الأموال فيما لا يفيد ولا ينفع".

واختتم الوزير: "تؤكد الوزارة مرة أخرى أن ما يتم تدريسه فى هذه السناتر لا يضيف شيئا لتعلم الطلاب ولا يساعدهم على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد ولسنا مسؤولين عنها بأى شكل من الأشكال".