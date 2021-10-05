فيديو - الإسكان تكشف أسباب الحصول على جائزة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، إن السبب وراء حصول وزارة الإسكان على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، هى رؤية مصر 2030، والتى تقوم على أساس مخطط استراتيجى قومى للمشروعات، إلى جانب تطوير المدن المستدامة.





وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى"، أن الفوز بالجائزة كان أيضا بسبب مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى استراتيجية تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن الدولة تسعى إلى توفير حياة ذات جودة مناسبة للمواطن المصرى فى جميع المحافظات وليس فى المدن الجديدة فقط، موضحًا أنها أيضًا تعمل على أن تجد الفئات المختلفة سكنًا ملائمًا ومدعمًا وميسرًا.

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