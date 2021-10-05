طقس الثلاثاء .. انخفاض طفيف لـ الحرارة وشبورة على بعض الطرق .. القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.25 متر إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 20 الإسكندرية 27 21 وادى النطرون 28 20 طنطا 29 21 شبين الكوم 29 21 دمنهور 28 21 بلطيم 27 21 مطروح 26 22 السلوم 26 21 سيوة 27 20 بورسعيد 27 23 دمياط 26 22 الزقازيق 29 21 المنصورة 28 20 الإسماعيلية 29 20 السويس 30 21 العريش 28 21 رفح 28 21 رأس سدر 30 22 نخل 28 17 نويبع 31 25 طابا 28 22 كاترين 26 14 الطور 30 24 شرم الشيخ 31 26 الغردقة 32 25 مرسى علم 32 25 الفيوم 30 20 بنى سويف 30 21 المنيا 30 20 أسيوط 31 20 سوهاج 32 21 قنا 33 22 الأقصر 34 22 أسوان 35 23 ادفو 35 23 أبوسمبل 33 21 الوادى الجديد 33 20 شلاتين 33 23 حلايب 30 24

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