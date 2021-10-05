توجيه الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من مشروعات تحلية المياه يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية مياه البحر بالتكامل مع المنظومة التى تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة، والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء فى محطات المعالجة والتحلية، أو التوسع فى نظم الرى الحديث، أو التقنيات الزراعية المتطورة، أو الإدارة الرشيدة للمياه.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، فى إطار مخطط استراتيجى حتى 2050، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية، بهدف توفير المياه النقية، لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمرانى المتزايد، خاصة فى المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وخليجى السويس والعقبة.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وناصر خليفة، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وسلطت صحيفة (الأهرام) على توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز سير العمل فى شبكة الطرق بالصعيد، وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية"، حيث اطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل فى بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافى الإسلامى، وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد، وشبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر.

كما جرى عرض الموقف التنفيذى لتطوير منظومة شبكة الطرق فى غرب القاهرة الكبرى، خاصة فى محافظة الجيزة، حيث وجه الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة، وكذلك المحاور المرورية الحيوية التى تربط غرب القاهرة بشرقها، وذلك لاستيعاب حركة المواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، فى إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولى وما يضمه من صالات ومرافق، ويعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المطارات العالمية.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجهود المصرية التى بذلت على مدار الأعوام الماضية، لخدمة قضايا تغير المناخ على مستوى القارة الأفريقية، والتى كان من بينها رئاسة مصر للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، ولمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015 و2016، بالإضافة لما تقوم به مصر من خطوات إجرائية خاصة باستضافة مركز التميز حول مكافحة التغير المناخى التابع للوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد».

جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، الذى عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة عدد من قضايا القارة الإفريقية المطروحة على جدول الأعمال، بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية- رئيس الاتحاد الإفريقى، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولى، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية إلى الرئيس «فيليكس تشيسيكيدى»، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، ورؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر على ثقة الدول الإفريقية فى استضافة مصر الاجتماع السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى نيابة عن إفريقيا، مؤكدا أن مصر لن تدخر وسعا فى الدفع بالمواقف الإفريقية حول قضايا التغير المناخى.

كما عرض رئيس الوزراء موقف مصر بشأن باقى القضايا الأخرى التى طرحت على جدول الأعمال.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) إصدار البنك المركزى تعديلات جديدة على شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل التى يتم العمل بها منذ نهاية 2019 بتمويل 50 مليار جنيه، وذلك لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة، بعائد 8%، حيث تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 سنة، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

كما تقرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، وزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه.

من جانب آخر، أعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 40.825.1 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى.