أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستضيف القاهرة المؤتمر الترويجى لمعرض التجارة البينية الإفريقية الثانى IATF 2021، والذى سيعقد فى ديربان بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر المُقبل.

الإسماعيلية

تنظم هيئة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، فعالية رياضية خاصة للسباحة فى قناة السويس الجديدة، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

القاهرة

يحتفل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بتكريم أبناء المركز من المتفوقين رياضيًا ودراسيًا وأصحاب الهمم لسنة 2020/ 2021، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على ملعب النجيل الصناعى رقم 1، بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام وأولياء أمور المكرمين وقيادات المركز.

القاهرة

تتواجد بنقابة الصحفيين لجنة من وزارة الصحة لتطعيم الصحفيين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

جدة

تنطلق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" فى نسختها الـ14 التى تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالى، بمشاركة 10 أندية تمثل قارات العالم، إضافةً إلى ناديَى النور، والوحدة ممثلَى السعودية فى البطولة، إلى جانب نادى برشلونة الإسبانى حامل لقب النسخة الماضية 2019.