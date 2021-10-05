وزير إسبانى يشيد باهتمام مصر بالقضايا البيئية محليا وعالميا

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وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بمشاركة وزير البيئة الإسبانى، والوفد المرافق بالمؤتمر، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الإسبانية فى العديد من المجالات، وترحبيها بزيارة إسبانيا وبلجيكا خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون فى مجالات حماية المياه وترشيد استهلاكها، وقضية ندرة المياه، وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية، ونقل التكنولوجيا الإسبانية فى هذا المجال.. إذ تعد قضية المياه من القضايا التى تتأثر بتغير المناخ، لذا فقد نفذت مصر العديد من المشروعات لترشيد استهلاك المياه منها برامج ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة وإعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية فى مجال الرصد اللحظى لنوعية المياه بالبحيرات المصرية لحمايتها من التلوث، وإجراءات مصر فى حماية الشواطئ، وإعادة استخدام المياه من السيول والأمطار والخبرات المصرية فى تلك المجالات، إذ تعد مصر من الدول التى تعيد استخدام المياه لأكثر من أربع مرات.
وأشاد وزير البيئة الإسبانى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمى لتحقيق المصالح المشتركة لكل الدول، خصوصًا الدول الإفريقية.
اتفق الوزيران على التعاون ونقل الخبرة المصرية فى مجالات تحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية وحماية الشواطئ وإنشاء السدود ونظام الإنذار المبكر للسيول والأمطار، بالإضافة إلى تقديم الدعم للتعاون البحثى فى مجال توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة نقص المياه علاوة على التعاون فى مجال حماية المسطحات المائية من التلوث وترشيد استهلاك المياه مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الاتحاد الأوروبى.
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