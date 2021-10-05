وزيرة البيئة تلتقى ونظيرها الاسبانى لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية

وزير البيئة الاسبانى يشيد باهتمام مصر بقضايا البيئة محليا وعالميا
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد هوجو موران وزير الدولة للبيئة بالمملكة الأسبانية و الوفد المرافق له وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مصر حاليا.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد ان سعادتها بمشاركة وزير البيئة الاسبانى و الوفد المرافق بالمؤتمر و مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأسبانية فى العديد من المجالات و ترحبيها بزيارة اسبانيا وبلجيكا خلال الفترة القادمة.
وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون فى مجالات حماية المياة و ترشيد استهلاكها وقضية ندرة المياه واثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية ، ونقل التكنولوجيا الاسبانية فى هذا المجال حيث تعد قضية المياه من القضايا التى تتأثر بتغير المناخ ، لذا فقد نفذت مصر العديد من المشروعات لترشيد استهلاك المياه منها برامج ترشيد استهلاك المياة فى الزراعة و إعادة استخدام المياة بالإضافة الى مشروعات تحلية مياة البحر .
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية فى مجال الرصد اللحظى لنوعية المياة بالبحيرات المصرية لحمايتها من التلوث و اجراءات مصر فى حماية الشواطئ و اعادة استخدام المياه من السيول و الامطار و الخبرات المصرية فى تلك المجالات حيث تعد مصر من الدول التى تعيد استخدام المياة لأكثر من أربع مرات .
وأشاد وزير البيئة الاسبانى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى و العالمى لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الافريقية.
اتفق الوزيران على التعاون ونقل الخبرة المصرية فى مجالات تحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية وحماية الشواطئ وانشاء السدود و نظام الإنذار المبكر للسيول والامطار بالإضافة الى تقديم الدعم للتعاون البحثى فى مجال توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة نقص المياة علاوة على التعاون فى مجال حماية المسطحات المائية من التلوث و ترشيد استهلاك المياه مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الاتحاد الاوروبى.
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