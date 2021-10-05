التعليم العالى: الدراسة فى الجامعات بالحضور الكامل للطلاب والأساتذة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالى الدكتور عادل عبد الغفار، أن العام الدراسى فى الجامعات والمعاهد العليا، سيبدأ بالأسلوب المعتاد ما قبل كورونا بالحضور الكامل للطلاب والأساتذة.





وقال عبد الغفار - فى تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالقناة الأولى بالتلفزيون المصرى - إن العام الدراسى الجامعى سيجرى بحضور الأساتذة والطلاب للجامعات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتوازى مع تلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا للأساتذة والطلاب والجهاز الإدارى للجامعات.

وأضاف أن اللقاحات ضد فيروس كورونا متوفرة فى حوالى 302 نقطة على مستوى 60 جامعة مصرية، من الصباح وحتى نهاية اليوم، مؤكدا أن تلقى التطعيم ضد كورونا إلزامى لجميع طلاب الجامعة، موضحا أن الطلاب المستجدين فى الجامعة يتلقوا التطعيم خلال إجراءات الكشف الطبى للقبول فى الجامعة.

وأكد أن بعض الجامعات بدأت فى العمل بالكتاب الإلكترونى، موضحا أن بعض الجامعات بدأت تخطو خطوات جيدة فى العمل به.

وقال المتحدث باسم التعليم العالى إنه يوجد مقررات دراسية ما زالت تعتمد على تواجد الأستاذ وشرحه الكتاب للطلاب كما هو معتاد، مضيفا أن الوزارة استخدمت خلال فترة جائحة كورونا فى الجامعات أسلوب التعليم الذى يجمع بين حضور الطلاب، وخاصة فى الكليات العملية بالإضافة إلى فرص التعليم "أون لاين" التى أتاحتها الجامعات عبر منصتها الإلكترونية.