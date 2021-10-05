صور.. محافظ الغربية: متابعة مستمرة لمشاريع «حياة كريمة»

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وخلال جولته بالقرى، تابع محافظ الغربية أعمال إحلال وتجديد مبنى مركز شباب السملاوية وتطوير الملعب الخماسى إلى جانب إنشاء ملعب متعدد الأغراض، كما تفقد مدرسة السملاوية الابتدائية موجها بتجديد كل المدارس غير المدرجة فى المبادرة والتى تتطلب ذلك.
كما تابع المحافظة الجمعية الزراعية، ووحدة طب الأسرة، ومحطة مياه الشرب، ومدرسة اللواء العزب محمود سعد بقرية كفر ابرى، وفى الضبابشة تابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية ومدرسة عبد الحميد عبد الجواد، كما تققد أعمال تطوير مدرسة عبد الحميد إسماعيل بقرية كفر دمنهور القديم، إلى جانب استكمال أعمال تبطين ترعة العطف بطول 13 كيلو متر.
واستكملت الجولة بمتابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات البيطرية والزراعية ومجمع الخدمات الحكومية بنهطاى إلى جانب مدرستى الشهيد أحمد عمارة وطلبة السايح، كما تابع محطة مياة الشرب الارتوازى بالقرية ذاتها وعدد من المساكن التى سيتم تطويرها ضمن مبادرة سكن كريم بتلك القرى حيث وجه المحافظ بتوفير متطلبات الأسر الأكثر إحتياجا، مؤكدا على استمرار المتابعة والجولات التفقدية لمشاريع المبادرة الرئاسية، متابعة نسب إنجاز المشاريع وتذليل كل المعوقات التى تحول دون انتهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها.
وفى ذات السياق، تابع المحافظ أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد رضا ناصف، مدرسة الدكتور رمزى الشاعر للتعليم الأساسى ومركز الشباب والجمعية الزراعية بقرية كفر الديب، كما تفقد أعمال التجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم المهدى دراز للتعليم الأساسى، محطة صرف الصحى وإحلال وتجديد الوحدة الصحية وتطوير مدرسة الشهيد حسن سالم بقرية كفر شاهين، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى وتوسعة وتطوير مدرسة محمد المدنى خليل بقرية العايشة.
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