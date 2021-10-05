القوى العاملة: إعادة صرف متجمد ومعاش ورثة عامل توفى بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان، نجح فى إعادة صرف المعاش الشهرى والمتجمد لورثة عامل مصرى توفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بإجمالى 602 دولار أى ما يعادل 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالأردن بمتابعة إعادة صرف المعاش الشهرى والمتجمد من المعاش للمستحقين من ورثة المواطن المصرى المتوفى بالأردن"على. ش. ر" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى"على. ش. ر"، وإنهاء كافة الإجراءات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأرملة "فاطمة. خ. م"، على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى بقيمة 151 دولار شهريا، ما يعادل 2.513 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد بإجمالى 451 دولار، بما يعادل 7 آلاف و53 جنيها تقريبا ، وبذلك يصل إجمالى ما حصلت عليه الأرملة ما يعادل 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.

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