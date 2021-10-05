فيديو وصور.. البرج الأيقونى.. إنجاز أقرب للإعجاز بقلب العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" من أعلى نقطة فى البرج الأيقونى بمنطقة الأبراج فى العاصمة الإدارية، حجم العمل وعظمة البرج الأعلى فى إفريقيا.

يقع البرج فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد الأعلى فى قارة إفريقيا، ويصل ارتفاعه نحو 400 متر، وتم تصميمه ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمى.

ويطل البرج على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، ويقع على مساحة 533.041 مترا مربعا، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار.