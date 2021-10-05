عاجل- القوى العاملة تعلن الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، الخميس المقبل، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، بدلا من الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021.





وأوضح سعفان، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزير القوى العاملة، منشورا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.