سعفان: صرف 3.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 2.286 شابا بالمنوفية

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2.000 جنيه، فضلاً عن صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 3.467 عاملا بإجمالى 3 ملايين و467 ألف جنيه.
وأوضح على حامد الزقم، مدير المديرية - فى تقريره للوزير - عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 3.476 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.
أما فى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 69 شكوى عمالية، تم تسوية 5 منها ودياً، وإحالة 33 منها للقضاء، وتبقى 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1.012 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 159 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 181 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 327 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 163 محضراً للمنشآت المخالفة.
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